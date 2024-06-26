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В Одесской области заявили о повреждении административного здания

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в Telegram-канале, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам, зафиксировано повреждение одного из административных зданий.

Он написал, что в ночь на среду Одесская область подверглась ударам. «В промышленном секторе повреждено административное здание», — сообщил он, не уточняя, о каком именно объекте идет речь.

В свою очередь украинское издание «Страна» сообщило, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.