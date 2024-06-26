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После атаки ВСУ в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас

После атаки ВСУ в море в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас.

Источник: Комсомольская правда

После террористической ракетной атаки ВСУ в акватории Черного моря в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Водолазы ведомства обследуют акваторию в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка». Спасатели нашли один неразорвавшийся кассетный боеприпас.

«Планируется уничтожить его на месте», — говорится в сообщении.

В общей сложности сотрудники МЧС обследовали более двух гектар морского дна. Спасатели проверят еще 4,5 гектара. Пиротехники также обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. К работам привлекли 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.

МЧС