После атаки ВСУ в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас

В общей сложности сотрудники МЧС обследовали более двух гектар морского дна. Спасатели проверят еще 4,5 гектара. Пиротехники также обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. К работам привлекли 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.