Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро детей из башкирского села попали в больницу после отравления полуфабрикатами

В Башкирии пятеро детей от 1 года до 13 лет отравились полуфабрикатами.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии пятеро детей в возрасте от года до 13 лет отравились полуфабрикатами. Об этом «КП-Уфа» рассказали в Министерстве здравоохранения республики и региональном Роспотребнадзоре.

По данным Минздрава, пациентов с пищевой токсикоинфекцией доставили на скорой помощи в Калтасинскую центральную районную, где им оказали первую помощь. Затем детей перевели в инфекционное отделение нефтекамской городской больницы.

— На сегодняшний день наблюдается положительная динамика, находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает ведомство.

Со вчерашнего дня территориальный отдел Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.