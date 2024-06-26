Пятеро детей из башкирского села попали в больницу после отравления полуфабрикатами

В Калтасинском районе Башкирии пятеро детей в возрасте от года до 13 лет отравились полуфабрикатами. Об этом «КП-Уфа» рассказали в Министерстве здравоохранения республики и региональном Роспотребнадзоре.
По данным Минздрава, пациентов с пищевой токсикоинфекцией доставили на скорой помощи в Калтасинскую центральную районную, где им оказали первую помощь. Затем детей перевели в инфекционное отделение нефтекамской городской больницы.
— На сегодняшний день наблюдается положительная динамика, находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает ведомство.
Со вчерашнего дня территориальный отдел Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.
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