Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).