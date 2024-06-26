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Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники посольства США в РФ приехали в Екатеринбург на суд над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В Свердловский областной суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства Майкл Дарбинян. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки.

По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).