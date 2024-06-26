Сотрудники посольства США приехали в Екатеринбург на суд над Гершковичем

В Свердловский областной суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства Майкл Дарбинян. Заседание пройдёт в закрытом режиме.
В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, их двумя группами запустили в зал заседаний для протокольной съемки.
По версии органов следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).