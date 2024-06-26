Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела Гершковича

В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий. Процесс проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ запустили в зал только на 15 минут протокольной съемки перед заседанием. На процесс также приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).