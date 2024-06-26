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В Калининграде узбекистанца осудили на 14 лет за домогательства к несовершеннолетней

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к 11-летней девочке. Мужчина пытался снять с нее футболку.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы областного суда, инцидент произошел в августе 2023 года, когда 59-летний злоумышленник увидел 11-летнюю девочку около одного из домов по улице Шевченко и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, повел в сторону гостиницы. По пути он предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Мужчина попытался снять с нее футболку, сжимал ее руками, а когда девочка стала сопротивляться, укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал.

Гражданина Узбекистана признали виновным по статье «Действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».