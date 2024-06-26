В Ольховатском районе Воронежской области сохраняется режим ЧС после падения БПЛА

В Ольховатском районе Воронежской области продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА на территорию промышленной зоны. Напомним, инцидент произошел ранним утром 25 июня. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.
Однако работы еще остается много, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поэтому режим ЧС на территории района сохраняется и сегодня, 26 июня. На месте происшествия работают военные специалисты. Также по аналогии с предыдущим днем в районе будет скорректирована работа образовательных учреждений.
— В целом ситуация стабильная, но ряд ограничений необходим для безопасности жителей и успешной работы специалистов, — сообщил Геннадий Берченко, глава Ольховатского района. — Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Жителям необходимо соблюдать меры безопасности.