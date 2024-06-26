В Ольховатском районе Воронежской области сохраняется режим ЧС после падения БПЛА

Однако работы еще остается много, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поэтому режим ЧС на территории района сохраняется и сегодня, 26 июня. На месте происшествия работают военные специалисты. Также по аналогии с предыдущим днем в районе будет скорректирована работа образовательных учреждений.