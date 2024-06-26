В Новосибирске бывший руководитель «Метро Мира» попал под следствие

По предварительной информации, экс-начальника подозревают в передаче средств сотрудникам полиции от подпольных игровых клубов. Об этом сообщает НГС со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией. Счастливый отдавал деньги Максиму Абрамову, начальнику управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Заельцовского района, и Виталию Монастыреву, начальнику ОЭБиПКа Железнодорожного района. Расследование крупного уголовного дела о коррупции продолжается.