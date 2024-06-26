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В Новосибирске бывший руководитель «Метро Мира» попал под следствие

Его подозревают в передаче средств сотрудникам полиции от подпольных игровых клубов.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске бывший руководитель компании «Метро Мир» Андрей Счастливый попал под следствие.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

По предварительной информации, экс-начальника подозревают в передаче средств сотрудникам полиции от подпольных игровых клубов. Об этом сообщает НГС со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией. Счастливый отдавал деньги Максиму Абрамову, начальнику управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Заельцовского района, и Виталию Монастыреву, начальнику ОЭБиПКа Железнодорожного района. Расследование крупного уголовного дела о коррупции продолжается.

Общая сумма взяток превышает 1 млн рублей.