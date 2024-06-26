Дожди изолировали семь населенных пунктов в Приморье

Также, на дороге Лукьяновка — Новополтавка зарегистрированы три перелива с длиной 40 метров и глубиной 50 сантиметров, ограничивающие движение автотранспорта, с возможностью объезда через Измайлиха — Метеоритное. Протяженность перелива на дороге Мельничное — Дальний Кут составляет 120 метров с высотой воды 25 сантиметров. В районе Таежное — Молодежное обнаружены два крупных затопленных участка с глубиной воды 60 сантиметров. Кроме того, на автодороге Дальнереченск — Восток имеется перелив длиной 80 метров и глубиной 90 сантиметров, и на первом километре направления Мельничное — Пластун зафиксировано затопление длиной 200 метров и глубиной один метр. Все эти участки полностью закрыты для движения автотранспорта.