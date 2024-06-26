Дожди изолировали семь населенных пунктов в Приморье

В результате обильных дождей в Приморье образовался 61 затопленный участок дорог. Проезд к семи населенным пунктам нарушен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Особенно сложная ситуация складывается в Красноармейском округе, где из-за 17 переливов на дорогах отрезаны пять населенных пунктов, включая Новокрещенку, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу. На дороге Новопокровка — Новокрещенка имеется пять размытий дорожного полотна, с самым большим переливом длиной 35 метров и глубиной 90 сантиметров, полностью блокирующим проезд.
Также, на дороге Лукьяновка — Новополтавка зарегистрированы три перелива с длиной 40 метров и глубиной 50 сантиметров, ограничивающие движение автотранспорта, с возможностью объезда через Измайлиха — Метеоритное. Протяженность перелива на дороге Мельничное — Дальний Кут составляет 120 метров с высотой воды 25 сантиметров. В районе Таежное — Молодежное обнаружены два крупных затопленных участка с глубиной воды 60 сантиметров. Кроме того, на автодороге Дальнереченск — Восток имеется перелив длиной 80 метров и глубиной 90 сантиметров, и на первом километре направления Мельничное — Пластун зафиксировано затопление длиной 200 метров и глубиной один метр. Все эти участки полностью закрыты для движения автотранспорта.
Дополнительно, на дороге Метеоритное — Измайлиха — Глубинное ограничено движение легковых автомобилей из-за трех переливов.
В Дальнереченском районе движение транспорта невозможно в районе села Ариадное из-за перелива длиной один километр и глубиной до 40 сантиметров, а также на участке со 111 по 113 километр из-за перелива длиной 1.5 километра и глубиной 50−90 сантиметров, с альтернативным проездом через село Уборка.
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Переливы также зарегистрированы на участках дорог Дальнереченск — Поляны и Мартынова Поляна, где четыре затопленных участка имеют длину около 75 метров и глубину 20−25 сантиметров, ограничивая проезд легковых автомобилей. В районе Междуречья переливы ограничивают движение, а самый крупный из них имеет длину один километр и глубину 40 сантиметров. На 34 километре за селом Новотроицкое сохраняется перелив длиной 25 метров и глубиной до 25 сантиметров, ограничивая движение легковых автомобилей.
Открыт проезд только для автомобилей с высокой проходимостью между селами Зимники и Вербное из-за перелива длиной около 200 метров и глубиной местами до 25 сантиметров. Остается один перелив в районе села Зимники-1. Его длина — 600 метров, глубина — 10 сантиметров.
В Дальнереченском городском округе всё ещё нет проезда для легкового транспорта на четырех улицах — Молодежной, Архаринской, Шевчука и Новой.
В Пожарском округе село Олон отрезано от «большой земли» из-за перелива более 500 метров с глубиной более метра на дороге Красный Яр — Олон. Жители населенного пункта обеспечены всем необходимым, включая медикаменты и продукты питания.
Возможен проезд только для автомобилей с повышенной проходимостью на 37 километре автодороги Федосьевка — Верхний Перевал.
Чугуевский округ столкнулся с пятью переливами, наиболее значительный из которых находится на дороге в селе Полыниха, где перелив длиной 40 метров и глубиной 40 сантиметров ограничивает проезд только для транспорта с высокой проходимостью.
В Тернейском округе нет проезда для всех видов транспорта на 5 км дороги Ключи — Джигит из-за перелива длиной 15 метров и глубиной до метра.
В Лесозаводском городском округе переливы на дорогах создают препятствия для транспорта. На 9 километре дороги ведущей к селу Орловка образовался перелив длиной 20 метров и глубиной до 10 сантиметров. Аналогичные переливы длиной от 50 до 100 метров и глубиной 25−35 сантиметров зафиксированы на 4 километре дорог на село Тургенево и село Донское, а также на 3 километре дороги к станции Ружино.
В Ханкайском округе ситуация еще более сложная. Перелив на 21 километре автодороги Сибирцево — Жариково — Комиссарово с длиной 120 метров и глубиной 80 сантиметров полностью блокирует проезд. Перелив на 14 километре той же дороги имеет длину 100 метров и глубину 40−60 сантиметров, что ограничивает движение до транспорта с повышенной проходимостью. Населенный пункт Комиссарово остается отрезанным, и для связи с «большой землей» организована лодочная переправа.
Черниговский округ также испытывает трудности из-за перелива длиной 40 метров и глубиной 30 сантиметров на 3 километре трассы А-370 — Абражиевка.
В Октябрьском округе затопление длиной 12 метров и глубиной 20 сантиметров на временном переезде в Липовцы осложняет движение большегрузов.
В Яковлевском округе на дороге Загорное — Краснояровка перелив длиной 70 метров и глубиной 15 сантиметров также вносит свои коррективы в расписание движения транспорта.
Кировский район столкнулся с пятью переливами на нескольких ключевых трассах, влияющими на проезд легкового транспорта, включая дороги Большие Ключи — Хвищанка и Кировский — Павло-Фёдоровка.
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Напомним. министерство по делам ГОЧС Приморья объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Дальнереченском районе в связи с обильными осадками и прогнозирующими последующими наводнениями. За последние сутки уровень воды в реках края поднялся на 10−50 см, а на некоторых участках высота достигает до метра.