В Новосибирске пропала 24-летняя девушка в розовых штанах

Волонтеры уточняют, что девушка пропала 23 июня — с того дня о её местонахождении ничего не известно. На связь сибирячка не выходит. Отмечается, что Юлия проживает в Кировском районе Новосибирска.
Приметы пропавшей девушки: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
В день исчезновения сибирячка была одета в белую майку, розовые штаны и белые кроссовки.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Сизоненко, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее «Прецедент» сообщал, что молодого мужчину нашли мёртвым в запертой квартире в Новосибирске. Редакция также писала о том, что Роспотребнадзор разрешил купаться только на трех пляжах Новосибирска.
Егор САФРОНОВ.