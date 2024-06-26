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В Новосибирске пропала 24-летняя девушка в розовых штанах

В Новосибирске пропала 24-летняя Юлия Сизоненко. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Волонтеры уточняют, что девушка пропала 23 июня — с того дня о её местонахождении ничего не известно. На связь сибирячка не выходит. Отмечается, что Юлия проживает в Кировском районе Новосибирска.

Приметы пропавшей девушки: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения сибирячка была одета в белую майку, розовые штаны и белые кроссовки.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Сизоненко, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что молодого мужчину нашли мёртвым в запертой квартире в Новосибирске. Редакция также писала о том, что Роспотребнадзор разрешил купаться только на трех пляжах Новосибирска.

Егор САФРОНОВ.