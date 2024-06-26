В Балаганске утонул подвыпивший ныряльщик

Очередной несчастный случай на воде, приведший к гибели человека, произошел во вторник, 25 июня, в поселке Балаганск, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, о ЧП полицейским сообщила женщина, на глазах которой оно случилось.
По ее словам, «она совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки на берегу Ангары». А потом решили поплавать на лодке.
«Мужчина 1999 года рождения нырнул в воду и не выплыл. В настоящее время полицейские ведут поиск пропавшего», — говорят в МВД.
К слову, напомним, по ранее озвученной статистике правоохранителей, с начала лета в Иркутской области утонули девять человек. Ныряльщик, не выплывший в Балаганске, стал десятым.