Бежавшей от талибов журналистке пришлось вернуться из России в Афганистан

Прежде девушка говорила, что в Афганистане ей грозит смертная казнь, а ее защитники отмечали: «Кобра покинула страну, зная, что прогрессивных и свободных женщин в Афганистане убивают». По словам адвокатов, уже к февралю девушка устала от судебного процесса, была готова уехать в Афганистан и «просто хочет, чтобы все это закончилось». В Австралии у девушки живет двоюродная сестра, которая готова принять Хассани у себя, отмечали защитники.