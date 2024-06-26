В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Пекин»

«В ТЦ “Пекин” произошла пожарная тревога, пока нечего неизвестно, всех выгоняют из “Пекина”, — пишет телеграм-канал “Злой Екатеринбург”.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области информацию пока не комментируют. В пресс-службе ЗАО «Таганский ряд», которому принадлежит «Пекин», сообщили, что это очередная плановая учебная эвакуация.
«Все штатно — проводим [такую проверку] раз в квартал обязательно», — пояснили в пресс-службе.
«ФедералПресс» писал, что подобные учения на случай ЧС проводятся во всех ТЦ Екатеринбурга. Так, в мае эвакуировали «Алатырь».