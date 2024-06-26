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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Пекин»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня, ФедералПресс. В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Пекин» на улице Минометчиков. Посетителей и торговцев выставили на улицу.

«В ТЦ “Пекин” произошла пожарная тревога, пока нечего неизвестно, всех выгоняют из “Пекина”, — пишет телеграм-канал “Злой Екатеринбург”.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области информацию пока не комментируют. В пресс-службе ЗАО «Таганский ряд», которому принадлежит «Пекин», сообщили, что это очередная плановая учебная эвакуация.

«Все штатно — проводим [такую проверку] раз в квартал обязательно», — пояснили в пресс-службе.

«ФедералПресс» писал, что подобные учения на случай ЧС проводятся во всех ТЦ Екатеринбурга. Так, в мае эвакуировали «Алатырь».

МЧС