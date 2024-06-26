Петербуржец подрался с врачом в травмпункте

У травматолога в результате драки появились ссадины на голени, ушибы мягких тканей головы и локтевого сустава. Коллеги оказали ему медицинскую помощь. Что касается дебошира, то его правоохранители опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.