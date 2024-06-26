Петербуржец подрался с врачом в травмпункте

Ночью 25 июня в поликлинике на улице Камышовой в Петербурге сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выдвинулся наряд вневедомственной охраны. Как выяснилось, 34-летний безработный горожанин подрался с травматологом. Петербуржца задержали и доставили в отдел полиции. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— По предварительным данным, ранним утром первой ночи в результате конфликта, предполагаемого возникновения, по причине неоказания первой медицинской помощи, случилась обоюдная драка между пациентом и 48-летним врачом, — уточнил источник.
У травматолога в результате драки появились ссадины на голени, ушибы мягких тканей головы и локтевого сустава. Коллеги оказали ему медицинскую помощь. Что касается дебошира, то его правоохранители опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.