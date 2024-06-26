Туриста из Москвы на кубанском курорте арестовали за экстремистские лозунги

Житель Москвы приехал в Сочи на отдых, но вместо осмотра достопримечательностей проведет семь суток под арестом и заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание ему вынес суд за административные правонарушения, в том числе выкрикивание экстремистских лозунгов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.