Туриста из Москвы на кубанском курорте арестовали за экстремистские лозунги

Житель Москвы приехал в Сочи на отдых, но вместо осмотра достопримечательностей проведет семь суток под арестом и заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание ему вынес суд за административные правонарушения, в том числе выкрикивание экстремистских лозунгов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчина выкрикивал экстремистские фразы рядом с отелем в Красной Поляне. Об этом прохожие сообщили в полицию. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они застали туриста, который продолжал «митинговать». Мужчина оказал сопротивление полицейским и пытался сбежать.
Его задержали, доставили в пункт полиции.
Суд привлек нарушителя к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ и неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.