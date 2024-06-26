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Подробности ДТП на КАД: «Транзит» влетел в прицеп прикрытия, а тот — в рабочего

«Транзит» на КАД отправил дорожный прицеп в рабочего.

Дорожный рабочий, пострадавший минувшей ночью в ДТП на КАД, находится в больнице в тяжелом состоянии. Подробности об этой аварии сообщает петербургская полиция.

ДТП случилось 26 июня около 2:20 на 41-м километре внутреннего кольца, между съездами на Шафировский и Косыгина. «Фонтанка» писала о нём. По данным полиции, 42-летний водитель «Форда Транзита» не справился с управлением и влетел в прицеп-прикрытие дорожной службы, который стоял в третьей полосе. От удара прицеп наехал на 27-летнего дорожного рабочего, наносившего разметку. Мужчина получил тяжёлые травмы.

«Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении.