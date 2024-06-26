Известный стилист из Владивостока скончалась после ДТП с пьяным водителем

Популярный стилист, блогер и байер из Владивостока Александра Прокопенко скончалась спустя почти месяц после ДТП с пьяным водителем, сообщило издание «Комсомольская правда — Владивосток».
Автокатастрофа произошла 9 мая, BMW 7 Series врезалась в ограждение на улице Маковского. Официального подтверждения, что водитель был пьян, на момент публикации нет. Блогер Александра Прокопенко была пассажиркой. Всё это время врачи боролись за её жизнь, но она скончалась 23 июня.
Александра Прокопенко была основательнице бутиков Max Moda, Wonderoom и Lavenue, закупала товары зарубежных брендов. У неё остались две дочери.