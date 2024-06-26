Известный стилист из Владивостока скончалась после ДТП с пьяным водителем

Автокатастрофа произошла 9 мая, BMW 7 Series врезалась в ограждение на улице Маковского. Официального подтверждения, что водитель был пьян, на момент публикации нет. Блогер Александра Прокопенко была пассажиркой. Всё это время врачи боролись за её жизнь, но она скончалась 23 июня.