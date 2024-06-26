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18-летняя девушка насмерть разбилась, сорвавшись с мыса Бык в Братске

18-летняя девушка насмерть разбилась, сорвавшись с мыса Бык в Братске. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Telegram-канал «Babr Mash».

Источник: Reuters

Несчастный случай, повлекший за собой трагическую смерть молодой девушки, произошёл вечером 25-го июня. Юная братчанка сорвалась с обрыва и разбилась насмерть. Друзья погибшей рассказали обстоятельства её смерти.

— Накануне они проводили вечер на побережье Братского водохранилища, забрались на мыс Бык. Их 18-летняя подруга подошла к самому краю, рыхлая земля под ногами обвалилась и она моментально рухнула вниз. Ребята находились в паре шагов, но даже не услышали крика, — передаёт слова очевидцев «Babr Mash».

Прибывшие на место спасатели достали тело девушки из воды.

К слову, это не первая трагедия на мысе Бык, которая унесла человеческую жизнь.

несчастный случай