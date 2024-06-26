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Тело мужчины обнаружили в водоеме в Алматы

В Жетысуском районе Алматы в русле реки было обнаружено тело мужчины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Тело в воде утром 26 июня обнаружил прохожий и вызвал на место полицейских.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются».

сообщили в департаменте полиции города.

По предварительной информации, личность покойного установлена.