Тело мужчины обнаружили в водоеме в Алматы

Тело в воде утром 26 июня обнаружил прохожий и вызвал на место полицейских.
«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются».
По предварительной информации, личность покойного установлена.
В Жетысуском районе Алматы в русле реки было обнаружено тело мужчины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Тело в воде утром 26 июня обнаружил прохожий и вызвал на место полицейских.
«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются».
По предварительной информации, личность покойного установлена.