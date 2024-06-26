На шоссе в Хабаровске пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи

Пропавшая ростом около 158 сантиметров, у неё среднее телосложение и седые волосы, выкрашеннные в красный. На момент исчезновения она была очень заметно одета: в футболку с леопардовым принтом, красные штаны с белыми полосками и ярко-фиолетовые тапочки.