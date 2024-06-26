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На шоссе в Хабаровске пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи

Источник: Соцсети

В Хабаровске больная пенсионерка пропала без вести более суток назад. Ориентировку опубликовали в соцсетях добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

69-летняя Людмила Ивановна Приходько исчезла 25 июня. Последний раз пожилую женщину видели в районе Матвеевского шоссе, после чего её след теряется. На текущий момент местонахождение хабаровчанки не установлено.

«Может быть дезориентирована. Требуется медицинская помощь!» — отметили в поисковом отряде.

Пропавшая ростом около 158 сантиметров, у неё среднее телосложение и седые волосы, выкрашеннные в красный. На момент исчезновения она была очень заметно одета: в футболку с леопардовым принтом, красные штаны с белыми полосками и ярко-фиолетовые тапочки.

Всех, кто знает, куда могла уйти Приходько и где она сейчас, просят связаться с волонтёрами или обратиться в экстренные службы.