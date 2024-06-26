Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Ростове-на-Дону

На Таганрогской в Ростове-на-Дону пассажирский автобус, который ехал по городскому маршруту, врезался в фонарный столб. Об этом утром 26 июня в социальных сетях сообщили очевидцы.
По словам людей, после удара у общественного транспорта «отвалилась дверь, появилась внушительная вмятина, а стекло разлетелось вдребезги». Опора фонаря при этом также «сломалась, опасно наклонившись, но не рухнула».
Ситуацию уже прокомментировали в управлении Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария обошлась без пострадавших, зафиксировали только механические повреждения автобуса и столба. Причины случившегося еще уточняются.
Напомним, ранее в ДТП на донской трассе пострадала пожилая пассажирка иномарки. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью.