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Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Ростове-на-Дону

В Ростове пассажирский автобус потерял дверь и стекла после ДТП со столбом.

Источник: Комсомольская правда

На Таганрогской в Ростове-на-Дону пассажирский автобус, который ехал по городскому маршруту, врезался в фонарный столб. Об этом утром 26 июня в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам людей, после удара у общественного транспорта «отвалилась дверь, появилась внушительная вмятина, а стекло разлетелось вдребезги». Опора фонаря при этом также «сломалась, опасно наклонившись, но не рухнула».

Ситуацию уже прокомментировали в управлении Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария обошлась без пострадавших, зафиксировали только механические повреждения автобуса и столба. Причины случившегося еще уточняются.

Напомним, ранее в ДТП на донской трассе пострадала пожилая пассажирка иномарки. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью.