Житель Арзамаса угнал иномарку и попал на ней в ДТП

Угон автомобиля совершен в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Злоумышленник, находясь на парковке в 10 микрорайоне, увидел, что в одном из авто в замке зажигания находятся ключи, а само транспортное средство не закрыто. Он проник в машину, завёл её и уехал.
На улице 3-я Вокзальная съехал на большой скорости на обочину, в результате чего иномарка была повреждена. Угонщик скрылся с места аварии.
Вскоре удалось задержать неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. Он не стал отрицать своей вины, пояснив, что долгое время хотел покататься на иномарке.
В настоящее время правоохранителями устанавливается общий материальный ущерб, причинённый законному владельцу.
По совокупности преступлений угонщику придется заплатить штраф около 15 тысяч рублей.