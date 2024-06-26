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Житель Арзамаса угнал иномарку и попал на ней в ДТП

Владелец авто забыл ключи в замке зажигания.

Угон автомобиля совершен в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленник, находясь на парковке в 10 микрорайоне, увидел, что в одном из авто в замке зажигания находятся ключи, а само транспортное средство не закрыто. Он проник в машину, завёл её и уехал.

На улице 3-я Вокзальная съехал на большой скорости на обочину, в результате чего иномарка была повреждена. Угонщик скрылся с места аварии.

Вскоре удалось задержать неоднократно судимого 34-летнего местного жителя. Он не стал отрицать своей вины, пояснив, что долгое время хотел покататься на иномарке.

В настоящее время правоохранителями устанавливается общий материальный ущерб, причинённый законному владельцу.

По совокупности преступлений угонщику придется заплатить штраф около 15 тысяч рублей.