«По всей линии фронта». Стало известно, что произошло с ВСУ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные в настоящий момент отступают на Восточном фронте, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».



«Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов…» — сказал он.