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«По всей линии фронта». Стало известно, что произошло с ВСУ

Полковник ВСУ Свитан: украинские военные отступают на Восточном фронте.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные в настоящий момент отступают на Восточном фронте, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

«Мы же видим: F-16 нет, достаточного количества вооружений нет. Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов…» — сказал он.

Полковник добавил, что российские военные в ближайшие полторы-две недели будут серьезно давить.

Кроме того, он обвинил Запад в проблемах Киева, потому что партнеры Украины слишком поздно отправили обещанную помощь.