В Волгограде лихач на «Ладе» сбил молодую маму с 6-летней дочкой

В больницу Волгограда госпитализировали 29-летнюю женщину с 6-летней дочкой, которые попали под колеса «Лады Приоры». Авария произошла 25 июня в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель за рулем легковушки ехал на улице 40 лет ВЛКСМ напротив дома № 24.
— Он совершил наезд на пешеходов, которые вышли из общественного транспорта и переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.
Мама с дочкой получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.