В Волгограде лихач на «Ладе» сбил молодую маму с 6-летней дочкой

В больницу Волгограда госпитализировали 29-летнюю женщину с 6-летней дочкой, которые попали под колеса «Лады Приоры». Авария произошла 25 июня в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель за рулем легковушки ехал на улице 40 лет ВЛКСМ напротив дома № 24.