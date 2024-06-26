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Под Брестом утонул школьник

Вчера вечером в искусственном водоеме в деревне Магдалин Кобринского района утонул 9-летний мальчик. Об этом сообщил Следственный комитет.

Источник: Смартпресс

«По предварительной информации, еще днем школьник предложил друзьям искупаться, однако те отказались и парень поехал один. Через пару часов его велосипед и вещи товарищи обнаружили на берегу водоема. О том, что мальчик пропал, ребята незамедлительно сообщили его старшему брату. Тело подростка из воды извлекли водолазы местного РОЧС», — говорится в сообщении.

«Установлено, что водоем, в котором утонул школьник, не предназначено для купания. Более того 9-летний парень не умел плавать», — добавили там.

Проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели школьника.