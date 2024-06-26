Под Брестом утонул школьник

«По предварительной информации, еще днем школьник предложил друзьям искупаться, однако те отказались и парень поехал один. Через пару часов его велосипед и вещи товарищи обнаружили на берегу водоема. О том, что мальчик пропал, ребята незамедлительно сообщили его старшему брату. Тело подростка из воды извлекли водолазы местного РОЧС», — говорится в сообщении.