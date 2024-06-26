Таможенники сожгли более 2 тонн задержанных наркотиков

Всего в прошлом году таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли 785 случаев нарушений и изъяли 9,2 тонны наркотических средств, почти 18 тысяч упаковок психотропных веществ, 0,8 килограмм прекурсоров, а также почти 200 тысяч упаковок и 109 килограмм сильнодействующих веществ.