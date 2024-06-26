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Таможенники сожгли более 2 тонн задержанных наркотиков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 2 тонн наркотиков сожгли сегодня в Ташкенте. Мероприятие проводилось публично в связи с Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, отмечаемым 26 июня, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В специальной котельной в Янгихаётском районе сожгли 961 килограмм каннабиса, 425 килограммов марихуаны, почти 414 килограммов гашиша, 100 килограммов маковой соломки, почти 185 килограммов опиума, более 37 килограммов героина, а также кукнар, опиумный мак, коноплю, тетрагидроканнабинол, кокаин, различные психотропы и синтетические наркотики.

Всего в прошлом году таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли 785 случаев нарушений и изъяли 9,2 тонны наркотических средств, почти 18 тысяч упаковок психотропных веществ, 0,8 килограмм прекурсоров, а также почти 200 тысяч упаковок и 109 килограмм сильнодействующих веществ.

Напомним, что за последние три года правоохранители возбудили около 25 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками.