Таможенники сожгли более 2 тонн задержанных наркотиков

В специальной котельной в Янгихаётском районе сожгли 961 килограмм каннабиса, 425 килограммов марихуаны, почти 414 килограммов гашиша, 100 килограммов маковой соломки, почти 185 килограммов опиума, более 37 килограммов героина, а также кукнар, опиумный мак, коноплю, тетрагидроканнабинол, кокаин, различные психотропы и синтетические наркотики.
Всего в прошлом году таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли 785 случаев нарушений и изъяли 9,2 тонны наркотических средств, почти 18 тысяч упаковок психотропных веществ, 0,8 килограмм прекурсоров, а также почти 200 тысяч упаковок и 109 килограмм сильнодействующих веществ.
Напомним, что за последние три года правоохранители возбудили около 25 тысяч уголовных дел, связанных с наркотиками.