В Уфе на трассе М-5 столкнулись два автомобиля

Сегодня около 12:00 на дороге М-5 «Уфа — Челябинск» 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с попутной «Тойота Гранд Хайс». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.