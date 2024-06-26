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В Уфе на трассе М-5 столкнулись два автомобиля

Сегодня около 12:00 на дороге М-5 «Уфа — Челябинск» 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с попутной «Тойота Гранд Хайс». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.