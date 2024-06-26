Следком приступил к проверке по факту отравления пятерых детей полуфабрикатами в башкирской деревне

Инцидент произошел в деревне Кокуш. Согласно предварительным данным, вчера, 25 июня, в пятеро детей в возрасте от года до 13 лет трапезы почувствовали себя плохо. Их с пищевой токсикоинфекцией доставили на скорой помощи в Калтасинскую центральную районную, где им оказали первую помощь. Затем детей перевели в инфекционное отделение нефтекамской городской больницы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением специалистов, их жизни и здоровью ничего не угрожает.