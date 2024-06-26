В Воронеже после столкновения с «КамАЗом» опрокинулась «Газель»

Утром 26 июня воронежцы сообщили о серьезной аварии на пересечении улиц Солнечной и Машиностроителей. Около 7.40 здесь столкнулись два грузовика. Как рассказали в ГУ МВД по области, 49-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо столкнулся с рефрежератором «Газель» под управлением 22-летнего местного жителя.