В Серове электромонтер погиб на местном заводе

В свердловском городе Серов произошло ЧП на одном из предприятий. Электромонтер погиб на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел ранним утром 26 июня. 32-летний электромонтер работал в ночную смену. Мужчина проводил замену электродвигателя в цехе по производству ферросплавов.
— В ходе осуществления работ получил удар электрическим током, в результате чего скончался, — рассказали в региональном ведомстве.
Прокуратура начала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда на заводе. Помимо этого, установят должностное лицо, ответственное за безопасность на предприятии. После проверки, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.