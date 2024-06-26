В Серове электромонтер погиб на местном заводе

Прокуратура начала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда на заводе. Помимо этого, установят должностное лицо, ответственное за безопасность на предприятии. После проверки, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.