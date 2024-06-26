Экскурсионный трамвай сошел с путей в свердловском городе

ДТП случилось на улице Островского. По данным издания, в итоге несколько вагонов также вынуждены были остановиться. На место происшествия приехала ремонтная бригада. Возобновить движение транспорта удалось через час после инцидента.
«Новый экскурсионный трамвай сошел с рельсов. Пассажиров внутри нет, приехала аварийка, ходят, что-то смотрят снизу. Следом за ним другой трамвай стоит, за ним — еще один. Затор уже образовался», — рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница.
Ранее сообщалось, что в администрации Екатеринбурга планируют протестировать трамвай — трехсекционный ретровагон «Достоевский», произведенный «Уралтрансмашем» (входит в УВЗ). Модель выпустят на городские улицы в дни проведения «Иннопрома». Маршрут, по которому будет курсировать «Достоевский», не уточняется.