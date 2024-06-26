Пострадали при вспышке газа. Главное о ЧП на руднике в Пермском крае

На руднике «Уралкалия» в Соликамске (город в Пермском крае) 26 июня произошла вспышка газа, пострадали люди. Следователи организовали проверку по факту случившегося. Что известно о ЧП? Читайте в материале perm.aif.ru.
Что случилось?
На предприятии СКРУ-3 в Соликамске произошла вспышка газа. ЧП случилось 26 июня в 3:27 по местному времени.
«Пострадали два человека, задействован ПМЛЛПА (план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий — прим. авт.), персонал выведен на поверхность», — прокомментировали ситуацию сайту perm.aif.ru в компании.
Сейчас производственные объекты работают в обычном режиме.
СПРАВКА:
«Уралкалий» — один из крупнейших производителей и экспортеров хлористого калия. Он используется как удобрение, вносимое либо напрямую в почву, либо в составе сложных, комплексных удобрений, а также применяется в разных отраслях промышленности: химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической. Компания ведёт деятельность по всей цепочке создания стоимости: от добычи калийной руды до поставок готовой продукции потребителям по всему миру. Производственные мощности организации — пять рудников, шесть калийных и одна карналлитовая фабрика, которые расположены в Березниках и Соликамске на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды.
Что с пострадавшими?
Пострадавшими во время инцидента оказались два работника предприятия. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, их госпитализировали в Соликамскую больницу с ожогами различной степени тяжести.
«Подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов (врачи, специализирующиеся в области лечения и предупреждения появления или развития осложнений, возникающих в результате ожоговых поражений кожи — прим. авт.). В настоящее время в Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения», — сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Решение о транспортировке пациентов в ожоговый центр краевой столицы будет принято исходя из состояния пациентов. Медики сообщают, что транспортировка возможна только после стабилизации пострадавших. О их состоянии рассказала Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. По её словам, состояние одного человека оценивается как тяжёлое, другого — средней степени тяжести. «Мы примем все возможные усилия, чтобы оказать качественную эффективную медицинскую помощь пациентам», — сказала она.
Идёт проверка.
По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте следователи следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю организовали проверку по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося», — сообщили в краевом СКР.
В связи с происшествием на промышленном предприятии проверку организовала и Соликамская городская прокуратура. Надзорный орган даст оценку соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, пожарной безопасности и иным факторам в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах.
«С места аварии эвакуировано 182 работника. На место происшествия выехала городской прокурор Ольга Константинова, — рассказали в прокуратуре Пермского края. — В настоящее время с участием прокурора проходит совещание на котором присутствуют руководители предприятия и промучастка, а также представители иных правоохранительных органов».
Perm.aif.ru продолжит следить за развитием ситуации.