Пострадали при вспышке газа. Главное о ЧП на руднике в Пермском крае

«Уралкалий» — один из крупнейших производителей и экспортеров хлористого калия. Он используется как удобрение, вносимое либо напрямую в почву, либо в составе сложных, комплексных удобрений, а также применяется в разных отраслях промышленности: химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической. Компания ведёт деятельность по всей цепочке создания стоимости: от добычи калийной руды до поставок готовой продукции потребителям по всему миру. Производственные мощности организации — пять рудников, шесть калийных и одна карналлитовая фабрика, которые расположены в Березниках и Соликамске на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды.