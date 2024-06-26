Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продолжит рассмотрение дела журналиста Гершковича в августе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Свердловский областной суд 13 августа продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

«Следующее заседание назначено на 13 августа», — сказала пресс-секретарь.

Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.

По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).