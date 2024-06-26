Алиментщик из Петербурга накопил 1 млн рублей долга и лишился свободы

37-летний петербуржец числился в рядах злостных алиментщиков с 2017 года. За это время сумма долга перед собственным ребенком выросла до одного миллиона рублей. Однако мужчина не устраивался на работу и вел асоциальный образ жизни. В 2020 году недобросовестного отца вовсе лишили свободы на срок один год за хранение наркотиков. Стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). О подробностях сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.