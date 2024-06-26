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Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга в ходе погони со стрельбой по колесам задержали предполагаемого угонщика «Газели», сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как сообщает ведомство, вечером во вторник в полицию Колпинского района поступило сообщение о похищении грузовика «Газель-АС371» от дома № 12 на Балканской улице.

Автомобиль обнаружили около 22:50 мск. Его водитель, пытаясь скрыться, успел задеть другую машину и продолжил движение, совершая опасные маневры и игнорируя требования правоохранителей об остановке.

«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции” один из сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы “Газель” удалось остановить. За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино», — говорится в сообщении.

Предполагаемый угонщик доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших от стрельбы нет, сообщают в ГУМВД.