Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика

Как сообщает ведомство, вечером во вторник в полицию Колпинского района поступило сообщение о похищении грузовика «Газель-АС371» от дома № 12 на Балканской улице.
Автомобиль обнаружили около 22:50 мск. Его водитель, пытаясь скрыться, успел задеть другую машину и продолжил движение, совершая опасные маневры и игнорируя требования правоохранителей об остановке.
«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции” один из сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы “Газель” удалось остановить. За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино», — говорится в сообщении.
Предполагаемый угонщик доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших от стрельбы нет, сообщают в ГУМВД.