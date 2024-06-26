Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика

«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции” один из сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы “Газель” удалось остановить. За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино», — говорится в сообщении.