Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой Ф. Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1».
По информации «Коммерсанта», с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.