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Следствие просит суд заочно арестовать телеведущую Курбангалееву

Суд просят заочно арестовать телеведущую Курбангалееву за оправдание терроризма.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.

«Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой Ф. Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1».

По информации «Коммерсанта», с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.