Вырастили 44 куста: двух крымчан будут судить за наркоплантацию

В Крыму двух жителей региона обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В сентябре неизвестный арендовал у жителя Нижнегорского района две теплицы. Там обвиняемые выращивали коноплю. Они поливали растения и взрыхляли почву. Кроме того, сообщники охраняли теплицы по ночам. В общей сложности крымчане вырастили 44 куста.
«Незаконная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в Нижнегорский районный суд.