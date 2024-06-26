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Вырастили 44 куста: двух крымчан будут судить за наркоплантацию

Двое крымчан вырастили наркоплантацию из 44 кустов.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму двух жителей региона обвиняют в незаконном культивировании растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В сентябре неизвестный арендовал у жителя Нижнегорского района две теплицы. Там обвиняемые выращивали коноплю. Они поливали растения и взрыхляли почву. Кроме того, сообщники охраняли теплицы по ночам. В общей сложности крымчане вырастили 44 куста.

«Незаконная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Нижнегорский районный суд.