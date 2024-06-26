Вырастили 44 куста: двух крымчан будут судить за наркоплантацию

В сентябре неизвестный арендовал у жителя Нижнегорского района две теплицы. Там обвиняемые выращивали коноплю. Они поливали растения и взрыхляли почву. Кроме того, сообщники охраняли теплицы по ночам. В общей сложности крымчане вырастили 44 куста.