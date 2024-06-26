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Автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Алматы

Автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews.kz

Читатели прислали фото ДТП, произошедшего на углу улиц Макатаева и Масанчи. Судя по фото, водитель не справился с управлением и автобус врезался магазин, стоящий недалеко от остановки.

В полиции Алматы проверяют информацию об аварии.