Один из предполагаемых лидеров Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО

Григорий Рабинович был арестован в 2019 году по делу об убийстве в 2008-м гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева. Уголовное дело поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го. В августе того же года был назначен новый отбор присяжных. Григорию Рабиновичу и другим фигурантам дела среди прочего инкриминировали организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), убийства (ст. 105 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).