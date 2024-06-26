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Один из предполагаемых лидеров Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО

Сотрудники ФСИН обнаружили в СИЗО-1 «Матросская Тишина» тело Григория Рабиновича, известного как Гриша Таганский, сообщил источник «Ъ». По версии следствия, он был одним из лидеров Таганской ОПГ. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Источник: РИА "Новости"

На теле обвиняемого не обнаружили следов насильственной смерти. Как сообщил источник «Ъ», Григорий Рабинович при жизни страдал рядом заболеваний, в том числе сердца.

Григорий Рабинович был арестован в 2019 году по делу об убийстве в 2008-м гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева. Уголовное дело поступило в суд в июне 2021 года, но слушания начались только в мае 2022-го. В августе того же года был назначен новый отбор присяжных. Григорию Рабиновичу и другим фигурантам дела среди прочего инкриминировали организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), убийства (ст. 105 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).