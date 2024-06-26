Под Новосибирском утонула 11-летняя девочка

В городе Искитиме на реке Бердь утонула 11-летняя девочка. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— 25 июня поступило сообщение об утонувшей девочке. Материал зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД России «Искитимский». Девочку до сих пор так и не нашли, — уточнили в ведомстве.
Как сообщала КП-Новосибирск, накануне на Суенгинском водопаде в Маслянинском районе Новосибирской области утонул 13-летний ребенок. Его тело не могли поднять из воды более суток.
По предварительным данным, мальчик прыгнул в воду и его затянуло в воронку, которая бразовалась между бетонных плит. Отец и дядя мальчика пытались вытащить его из воды, но у них ничего не вышло.
Ранее новосибирцам назвали пляжи, где можно купаться без риска для здоровья.
— Документ получили пляжи «У моря Обского», пляж «Бугринская роща» и курорт «Озеро Карачи». Срок действия санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается на один сезон, — уточнила пресс-служба Роспотребнадзора.
Помимо качества воды, при оценке пляжей эксперты уделяли внимание таким показателям, как расположение водоема, зонирование, наличие туалетов, кабин для переодевания, душевых.