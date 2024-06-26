Могилевчанка поставила стерилизовать банки для закаток, уснула и устроила пожар

Пенсионерка рассказала, что вечером готовила закатки и поставила банки стерилизовать. На дню кастрюли положила полотенце, установила банки, налила воду, включила огонь на газовой плите и неожиданно для себя уснула. В результате вода испарилась, полотенце на дне кастрюли начало тлеть, пошел дым, начался пожар. Женщина проснулась и выбежала из дома на лавочку у подъезда.