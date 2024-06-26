Могилевчанка поставила стерилизовать банки для закаток, уснула и устроила пожар

Ночью 26 июня спасателей вызвали жильцы многоквартирного дома по бульвару Непокоренных в Могилеве, волновавшиеся, что видят дым из соседней квартиры, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
Спасатели, приехавшие на вызов, действительно увидели квартиру в дыму и с помощью огнетушителя ликвидировали пожар на кухне. 64-летняя хозяйка квартиры успела уйти из своего дома еще до приезда сотрудников МЧС.
Пенсионерка рассказала, что вечером готовила закатки и поставила банки стерилизовать. На дню кастрюли положила полотенце, установила банки, налила воду, включила огонь на газовой плите и неожиданно для себя уснула. В результате вода испарилась, полотенце на дне кастрюли начало тлеть, пошел дым, начался пожар. Женщина проснулась и выбежала из дома на лавочку у подъезда.
Теперь пенсионерке придется не консервацией заниматься, а делать ремонт в квартире и покупать новую мебель на кухню.