В центре Екатеринбурга произошла массовая драка со стрельбой

В центре Екатеринбурга днем 26 июня толпа мужчин устроила массовую драку со стрельбой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.
Конфликт между ними произошел на улице Радищева, напротив элитного клубного дома «Тихвин».
— Возле ресторана Asado была слышна стрельба. После этого началась драка между мужчинами, — рассказал «КП-Екатеринбург» читатель.
На видео попал момент, как шесть человек начинают драться, не обращая внимание на прохожих.
Правда, судя по видео, активная фаза конфликта закончилась достаточно быстро. После драки мужчины начали эмоционально разговаривать и размахивать руками.
Один из участников стычки задрал кофту и показал бок. Возможно, он хотел продемонстрировать следы ранения.
— Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 5 сегодня в районе 14.30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются, — сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД Екатеринбурга.
Ранее, в Екатеринбурге у ночного клуба 23 июня произошла массовая драка со стрельбой. У одного из баров в центре города были слышны выстрелы.