Серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы: скончался пассажир

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.
В полиции южной столицы уточнили, что авария произошла в 14:20 в Алмалинском районе.
«По предварительным данным, водитель автомашины марки Kia, пересекая ул. Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО “City-Bus”, который впоследствии допустил наезд на препятствие. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия».
По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.
«Назначены соответствующие экспертизы».