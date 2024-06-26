Серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы: скончался пассажир

В Алматы сегодня, 26 июня 2024 года, на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Макатаева автобус врезался в магазин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 пассажиров, скончался на месте ДТП один человек, сообщает Zakon.kz.