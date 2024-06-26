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Серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы: скончался пассажир

В Алматы сегодня, 26 июня 2024 года, на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Макатаева автобус врезался в магазин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 пассажиров, скончался на месте ДТП один человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/kris__p__official

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В полиции южной столицы уточнили, что авария произошла в 14:20 в Алмалинском районе.

«По предварительным данным, водитель автомашины марки Kia, пересекая ул. Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО “City-Bus”, который впоследствии допустил наезд на препятствие. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия».

рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

«Назначены соответствующие экспертизы».

Пресс-служба ДП Алматы