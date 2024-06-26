В Казани поймали серийного вора, который крал вещи и деньги со строек и офисов

Серия краж началась в начале июня, когда был похищен электроинструмент на сумму 400 тысяч рублей из ремонтируемого помещения в Вахитовском районе. Позже 54-летняя жительница города заявила о пропаже 10 тысяч рублей из своей сумки, оставленной без присмотра в офисе. В течение месяца поступали аналогичные заявления о кражах.