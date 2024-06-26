ДТП в Новогрудском районе: погиб водитель гужевой повозки

Около 11.00 на автодороге Р-11, вблизи поворота на деревню Байки, по предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса Mercedes совершил столкновение с попутно двигавшейся повозкой.
Мужчина, управлявший гужевым транспортом, погиб, его личность устанавливается. Водитель и пассажиры микроавтобуса доставлены в медучреждение для осмотра.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики.
На загородных трассах водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать видимость и состояние проезжей части, не совершать необдуманных маневров, прогнозировать дорожную ситуацию.