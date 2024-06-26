Командир «Ахмата» назвал сроки завершения СВО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спецоперация завершится победой России к концу 2024 году, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».
«Я скажу, что я остаюсь при своем мнении: я больше, чем уверен, что в этом году мы СВО завершим», — сказал он.
Алаудинов добавил, что враг уже посыпался по всем фронтам, а российские подразделения каждые несколько дней захватывают новые населенные пункты.
Он отметил, что даже после победы России ей будут пытаться навредить, но ничего из этого не выйдет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.