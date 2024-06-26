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Водолазы достали тело мужчины из реки Санахта в Чкаловске

Мужчина упал за борт во время ремонта на буксире.

Источник: Комсомольская правда

Водолазы достали тело мужчины из реки Санахта в Чкаловске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, сообщение о происшествии на воде на улице Мира в Чкаловске поступило в диспетчерскую службу МЧС 26 июня в 00.15.

Как оказалось, 38-летний мужчина работал на буксире-толкаче на реке Санахта. Во время проведения ремонтных работ он споткнулся, выпал за борт и утонул.

Тело погибшего из водоема было извлечено водолазной группой регионального отряда МЧС.

МЧС