ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку «натовскими» снарядами

ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале представительства.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 12.40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 12.45 до 13.10 трижды был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки, выпущено 11 снарядов указанного калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.