Уфимский климат через 60 лет станет похож на краснодарский

Стало известно, каким будет климат в Уфе через 60 лет. По словам ученых, температура воздуха за десятилетия повысится почти на восемь градусов, а осадков станет меньше летом и больше — зимой. Это следует из научных данных, которые разработал Мэтт Фицпатрик из Центра экологических наук Университета Мэриленда.