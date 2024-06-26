Уфимский климат через 60 лет станет похож на краснодарский

Стало известно, каким будет климат в Уфе через 60 лет. По словам ученых, температура воздуха за десятилетия повысится почти на восемь градусов, а осадков станет меньше летом и больше — зимой. Это следует из научных данных, которые разработал Мэтт Фицпатрик из Центра экологических наук Университета Мэриленда.
По мнению специалиста, на изменения климата Уфы повлияют выбросы. Через 60 лет температурные значения и фон будут очень похожи на краснодарские.
— Зимой же будет теплее в среднем на 7,5 градуса и на 22,2% будет выпадать больше осадков, — говорится в исследовании.
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