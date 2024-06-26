Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский климат через 60 лет станет похож на краснодарский

Через 60 лет в Уфе может установиться климат курортных краев.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, каким будет климат в Уфе через 60 лет. По словам ученых, температура воздуха за десятилетия повысится почти на восемь градусов, а осадков станет меньше летом и больше — зимой. Это следует из научных данных, которые разработал Мэтт Фицпатрик из Центра экологических наук Университета Мэриленда.

По мнению специалиста, на изменения климата Уфы повлияют выбросы. Через 60 лет температурные значения и фон будут очень похожи на краснодарские.

— Зимой же будет теплее в среднем на 7,5 градуса и на 22,2% будет выпадать больше осадков, — говорится в исследовании.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.