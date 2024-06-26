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Хорошо что никто не погиб: В Молдове в ДТП пострадали 3 человека

Авария произошла сегодня утром вблизи села Бируинца.

Источник: pulsmedia.md

Авария произошла сегодня утром вблизи села Бируинца.

На дороге столкнулись Renault и Volkswagen. Один из них вылетел в кювет, передаёт pulsmedia.md.

По данным полиции, 47-летняя женщина за рулем Volkswagen не уступила дорогу Renault, которым управлял 36-летний мужчина. Во втором автомобиле находились трое пассажиров: две женщины 40 и 69 лет и 74-летний мужчина. В результате ДТП пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

Оба водителя были в трезвом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.